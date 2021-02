Droga: traffico internazionale e nazionale con base a Milano, Polizia disarticola due gruppi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Sono 37 i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare (36 in carcere e uno ai domiciliari) firmata dal gip di Milano Manuela Cannavale su richiesta del pm della Direzione distrettuale antimafia Bruna Albertini. A 24 soggetti è contestata l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'indagine, ribattezzata "Miracolo 2" prende spunto dall'arresto il 2 ottobre 2018 del "killer delle carceri" Santo Tucci, a cui gli investigatori, diretti da Marco Calì e Domenico Balsamo, hanno trovato in un'auto nella sua disponibilità circa 28 chili di hashish, 1,7 chili di cocaina, due pistole clandestine e un silenziatore di fattura artigianale. Dagli sviluppi i poliziotti della sezione Narcotici sono arrivati ai due capi di un gruppo di spacciatori operante tra Corsico e Buccinasco, identificati nei pregiudicati Pietro Amante e Agatino Maurizio Scollo. Inoltre, è stata scoperta l'esistenza di un'altra organizzazione, composta da soggetti albanesi, attiva nell'importazioni in Italia di ingenti quantitativi di cocaina, che da un lato forniva al gruppo di Amante-Scollo e, dall'altro collaborava con lo stesso nella distribuzione sulla piazza di Milano. La particolarità del gruppo degli italiani vi era la scelta di utilizzare come deposito della droga di diverse auto al cui interno erano stati creati degli imboschi, idonei all'occultamento dello stupefacente e dei soldi. Durante l'indagine gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito 12 arresti in flagranza, tra i quali quelli di Amante e Scollo, e sequestrato quattro chili di cocaina, 35 di hashish, 52 di marijuana, 260 mila euro in contanti e due pistole clandestine modello Makarov. "Con questa operazione - ha spiegato il capo della Mobile Calì in conferenza stampa - abbiamo inciso direttamente e indirettamente sulla piazza di spaccio di Milano cercando di recidere il canale di approvvigionamento della droga".(Com)