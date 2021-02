Roma: Gravina (Figc) e Raggi al Calciosociale di Corviale, "protocollo per esportare modello"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sua prima uscita da presidente rieletto della Figc, Gabriele Gravina, accompagnato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha visitato il Campo dei Miracoli, nel quartiere di Corviale, periferia di Roma, dove sorgerà il nuovo campo di gioco dell'associazione Calciosociale. Si tratta di una realtà aggregativa, coordinata da Massimo Vallati, che garantisce un presidio sportivo contro la marginalità sociale. "Avviamo un protocollo per il calcio sociale e siamo pronti ad esportare un modello condiviso con il settore giovanile scolastico o a livello nazionale - ha detto Gravina -. Il protocollo è pronto: è un progetto che darei già per firmato e pronto per essere applicato a livello nazionale. Il Calciosociale è un percorso speciale - ha aggiunto Gravina - che ciascuno di noi deve portare avanti. Stavolta come primo appuntamento della presidenza ho voluto scegliere un progetto che va a toccare la sensibilità sociale dello sport", ha concluso Gravina. (segue) (Rer)