Vaccini: Astuti (Pd), in Lombardia pesanti ritardi nell'utilizzo di AstraZeneca

- "In Lombardia ci sono pesanti ritardi nell'utilizzo del vaccino AstraZeneca. A oggi sono state somministrate solo il 20 per cento delle dosi consegnate, contro il 38 per cento del Lazio e il 96 per cento della Toscana". Lo afferma il capodelegazione del Pd in Commissione Sanità, Samuele Astuti, evidenziando che si tratta di "un ritardo imperdonabile, tanto più che da oggi AstraZeneca può essere somministrato anche ai soggetti dai 55 ai 65 anni. In un momento criticissimo, in cui è evidente a tutti che la necessità è quella di vaccinare il maggior numero di persone il prima possibile, la Regione si rivela inadeguata". "Chiediamo che ci spieghi il perché dei ritardi nell'utilizzo del vaccino. Quel che è certo è che fino a oggi il piano Bertolaso non sta funzionando e che non sono gli altri a dover cambiare rotta ma la Lombardia", cnclude Astuti.(Com)