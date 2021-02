Governo: Salvini, con Draghi abbiamo parlato di piano vaccinale, riaperture e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "abbiamo parlato del piano vaccinale. Proprio questa settimana al ministero dello Sviluppo economico ci sarà un incontro con le aziende farmaceutiche per ragionare di una produzione italiana, di una sovranità nazionale per non essere dipendenti da quello che arriva dall'estero o dai contratti dell’Unione europea. Quindi produrre casa per aiutare gli italiani". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa in merito al colloquio avuto questa mattina a palazzo Chigi con il premier. "E poi", ha continuato il senatore, con il capo dell’esecutivo si è parlato di "riaperture, salute e lavoro". (Rin)