Romania: Ue, sì ad aiuti da 254 milioni di euro per teleriscaldamento Bucarest

- La Commissione europea ha approvato i piani romeni per sostenere il potenziamento del sistema di teleriscaldamento del comune di Bucarest. La Romania ha notificato alla Commissione i suoi piani per fornire un sostegno pubblico di circa 254 milioni di euro per il ripristino della rete di distribuzione del sistema di teleriscaldamento nell'area urbana di Bucarest. Il sostegno previsto assumerà la forma di una sovvenzione diretta finanziata dai Fondi strutturali dell'Ue gestiti dalla Romania. "Questa misura di aiuto di 254 milioni di euro, finanziata grazie ai fondi strutturali dell'Ue, aiuterà la Romania a raggiungere i suoi obiettivi di efficienza energetica e contribuirà alla riduzione dei gas serra e altri emissioni inquinanti, senza falsare indebitamente la concorrenza", ha commentato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. (Beb)