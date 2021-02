Montenegro-Cina: Covid, vicepremier Abazovic ringrazia Pechino per donazione vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abazovic ha espresso oggi profonda gratitudine all'ambasciatore Jin e alla Cina per questo atto di solidarietà, aggiungendo che la donazione aiuterà in modo significativo il sistema sanitario montenegrino a combattere il Covid-19. "Il vice primo ministro ha dichiarato che il governo del Montenegro apprezza l'empatia, il sostegno disinteressato e la comprensione della Repubblica popolare cinese per i cittadini del Montenegro in questa difficile situazione. Abazovic ha sottolineato che la buona cooperazione tra il Montenegro e la Repubblica popolare cinese continuerà anche in futuro", conclude il comunicato del governo del Montenegro. (Seb)