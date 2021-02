Corea del Sud: debito delle famiglie in forte crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha visto aumentare il rapporto tra debito complessivo delle famiglie e reddito disponibile al 174,52 per cento nel 2016, secondo una ricerca dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) rilanciata dalla stampa di quel Paese. Negli anni successivi, tale percentuale è aumentata ulteriormente sino al 190,59 per cento nel 2019, principalmente per effetto del cumulo di mutui e prestiti a credito. L'aumento del 16,07 per cento registrato tra il 2016 e il 2019 colloca la Corea del Sud al secondo posto per volume di crescita del debito delle famiglie tra i 24 Paesi membri dell'Ocse che hanno messo a disposizione i loro dati. L'unico Paese ad aver registrato una crescita percentuale superiore a quella della Corea del Sud è stata la Finlandia, il cui rapporto tra debito e reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 16,56 per cento nel periodo in esame. (segue) (Git)