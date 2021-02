Cassano: Fassina (Leu), dolore per scomparsa gigante del Pensiero meridiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi addolora la scomparsa di Franco Cassano. Un grande abbraccio ai familiari, ai colleghi e ai compagni di Franco, un gigante del 'pensiero meridiano', un originale intellettuale italiano, militante politico appassionato per lo sviluppo del Mezzogiorno. Chi ha avuto il privilegio di potersi confrontare con lui sul versante delle idee e di difficili scelte politiche avvertirà sempre la sua mancanza. Ma le sue lezioni rimangono". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. (Com)