Aerospazio: Di Maulo (Fismic Confsal), missione Perseverance un successo, ruolo chiave industria italiana

- La Fismic Confsal si congratula con la Nasa e le aziende italiane e del gruppo per il successo della missione Perseverance, che ha visto nella serata del 18 febbraio l'ammartaggio del rover, finalizzato alla ricerca in un remoto passato di "vita" su Marte: la corsa verso Marte rappresenta il salto con cui l'uomo inizia un percorso verso l'esplorazione del sistema la ricerca di vita e della possibilità di realizzare insediamenti che possano assicurare la presenza umana e forse la conservazione della specie. Così in una nota il segretario generale Roberto Di Maulo. “Un ruolo chiave nelle missioni citate, ma non solo, è realizzato da Thales Alenia Space, gioiello industriale, forse unico in Europa, per competenze nello scenario delle industrie spaziali europee", ha spiegato, aggiungendo che i prodotti della filiera spaziale su cui operano gli stabilimenti italiani di Thales Alenia Space e Telespazio sintetizzano discipline quali intelligenza artificiale, materiali innovativi, tecnologie di comando e controllo, sw avanzatim robotica, analisi delle immagini e chimiche, telecomunicazioni, sistemi pressurizzati abitati e molto altro. (segue) (Com)