Aerospazio: Di Maulo (Fismic Confsal), missione Perseverance un successo, ruolo chiave industria italiana (2)

- "Questi sono la sintesi dell'innovazione e del futuro tecnologico: vogliamo richiamare l'attenzione del governo sul valore strategico delle attività spaziali controllate, purtroppo solo in parte, dal gruppo Leonardo", spiega Marco Roselli, segretario nazionale Fismic Confsal. "Al Gruppo Leonardo chiederemo di aprire un confronto per capire se sussistono possibilità che il gruppo possa rivedere le sue strategie, come d'altronde già annunciato dall'Ad Alessandro Profumo, per rafforzare la sua presenza nel segmento spazio continuando ad assicurare il controllo delle posizioni manageriali e tecnico scientifiche apicali con le migliori risorse: capire se il gruppo condivide e governa i processi di trasferimento tecnologico verso le divisioni o verso specifiche strutture preposte e se condivide la proprietà dei brevetti delle aziende controllate", ha continuato Di Maulo. "La Fismic Confsal vista l'importanza delle attività spaziali chiede a Leonardo una visibilità sulle strategie di controllo e gestione delle società controllate Thales Alenia Space e Telespazio e al governo invece un'attenzione verso la golden share dei settori industriali strategici per valore aggiunto e scientifico", conclude. (Com)