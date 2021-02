© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esposizione a mezz'asta della bandiera civica a Palazzo Marino in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo, a seguito dell'attacco avvenuto ieri a Goma. (Foto: Comune di Milano) (Com)