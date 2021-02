Congo-Kinshasa: Farnesina, nelle prossime informativa ministro Di Maio al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime ore il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, esporrà una informativa al Parlamento in cui verranno fornite “tutte le informazioni al momento disponibili” in merito all’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo riferisce una nota della Farnesina. “Il ministero degli Esteri non risparmierà alcuno sforzo, in coordinamento con tutti i competenti apparati dello Stato, per arrivare ad una corretta ricostruzione del tragico attacco in Rdc nel quale hanno perso la vita l’ambasciatore Luca Attanasio ed il carabiniere Vittorio Iacovacci”, si legge nella nota. “A tale riguardo, come in ogni tragica circostanza che coinvolge nostri connazionali all’estero, e nel rispetto del dolore delle famiglie delle vittime, la Farnesina auspica la massima cautela nel dare spazio a ricostruzioni mediatiche che potrebbero rivelarsi approssimative o addirittura fuorvianti. Nelle prossime ore è del resto prevista una informativa del ministro Di Maio in cui verranno fornite al Parlamento tutte le informazioni al momento disponibili”, conclude la nota della Farnesina.(Com)