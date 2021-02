Slovenia: Parlamento chiamato a discutere nomina di Poklukar a nuovo ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Parlamento della Slovenia sono chiamati oggi a discutere la proposta di Janez Poklukar per la carica di prossimo ministro della Salute. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Poklukar potrebbe così diventare il terzo ministro del governo attualmente in carica. Poklukar ha in passato diretto l'ospedale Jesenice e il Centro clinico universitario di Lubiana. Il candidato alla posizione ministeriale si è presentato la scorsa settimana davanti alla commissione parlamentare alla Salute. In quell'occasione Poklukar ha dichiarato che l'obiettivo principale del suo mandato sarà un miglioramento dell'accesso all'assistenza sanitaria e un rafforzamento della medicina di base. (segue) (Seb)