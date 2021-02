Slovenia: Parlamento chiamato a discutere nomina di Poklukar a nuovo ministro della Salute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di una mozione di sfiducia è "una mossa distruttiva" e una "farsa", secondo quanto ha dichiarato il 15 febbraio il premier sloveno, Janez Jansa, nel corso del dibattito parlamentare che ha preceduto la votazione. Jansa ha difeso l'operato del proprio esecutivo a contrasto della pandemia da Covid-19. Il premier ha detto che il suo governo "ha funzionato molto meglio" del precedente esecutivo di centro-sinistra guidato da Marjan Sarec. "Abbiamo salvato migliaia di posti di lavoro e fornito assistenza contro l'epidemia per tutte le categorie sociali. Non abbiamo deluso nessuno e abbiamo anzi creato una prospettiva per il futuro", ha detto Jansa. (segue) (Seb)