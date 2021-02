Slovenia: Parlamento chiamato a discutere nomina di Poklukar a nuovo ministro della Salute (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all'alto indice di mortalità da Covid-19 nel Paese, il premier ha detto che è dovuta al fatto che la popolazione slovena è tra le dieci più anziane al mondo e che i governi precedenti hanno trascurato i bisogni delle generazioni di età più avanzata. Jansa ha aggiunto che il suo governo ha stanziato "ingenti fondi" per costruire nuove case di cura per anziani, mentre i governi precedenti avrebbero a suo dire fornito più fondi di bilancio per le Ong, che ora agirebbero "come attivisti paramilitari nell'interesse della sinistra" e contro l'attuale governo. Jansa ha infine affermato che i tentativi di rovesciare il suo governo sono destinati al fallimento, ma se ciò dovesse accadere, ha ancora osservato, allora il suo partito sarebbe pronto ad andare a nuove elezioni. (segue) (Seb)