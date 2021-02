Congo-Kinshasa: al Consiglio regionale lombardo commemorazione delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina nell'aula del Consiglio regionale lombardo la commemorazione delle vittime dell'attentato di ieri, in cui sono stati uccisi l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio, il carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci e l'autista congolese Mustapha Milambo. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi nel suo discorso ha dichiarato: "Impossibile immaginare una missione più estranea alla violenza di cui è stata brutalmente oggetto, nella quale ambasciatore e carabiniere, insieme all'autista congolese, hanno tragicamente perso la vita. Di certo una tragedia che ha scosso l'Italia intera, per la quale il nostro Paese reclama giustizia. Oggi, però, su qualsiasi valutazione di merito prevale l'immenso dolore per la perdita di due servitori dello Stato esemplari". Luca Attanasio, nato a Saronno e inserito nella comunità di Limbiate "ha avuto una carriera straordinaria, era tra i più giovani ambasciatori d'Italia, la sua era una carriera alimentata non solo dalla sua esperienza ma anche da un sentimento di grande passione ed entusiasmo per quello che faceva e rappresentava", ha detto Fermi. "Aveva una fiducia incondizionata nel prossimo, riusciva a cogliere quel che di bello che c'era anche nelle persone negative, questa era una sua caratteristica. Vittorio Iacovacci, anche lui giovanissimo, sarebbe rientrato in Italia fra poco per celebrare le sue nozze", ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale lombardo. (segue) (Rem)