Comuni: Istat, cresce la spesa per il welfare locale

- Nel 2018, la spesa dei Comuni per i servizi sociali cresce per il quinto anno consecutivo e raggiunge 7 miliardi 742 milioni di euro, recuperando pienamente il calo del triennio 2011-2013. Così l'Istat nel report relativo alla spesa dei Comuni per i servizi sociali. La spesa per abitante è pari a 124 euro (120 nel 2017) con differenze territoriali molto ampie: al Sud è di 58 euro, meno della metà del resto del Paese e circa un terzo di quella del Nord est (177 euro). Le risorse sono destinate prevalentemente ai minori e alle famiglie con figli(38 per cento), alle persone con disabilità(27 per cento) e agli anziani (17 per cento). +3,1 per cento l’incremento della spesa totale rispetto al 2017, in valore assoluto la spesa è aumentata di 224 milioni di euro. +5,1 per cento la spesa per l’area Povertà e disagio adulti rispetto al 2017. +6,9 per cento l’aumento di spesa per l’assistenza ai disabili; in calo (-1,3 per cento) la spesa per i servizi rivolti agli anziani.(Ren)