Nato: giovedì e venerdì dialogo digitale su sicurezza umana

- La Nato ospiterà un evento di due giorni incentrato sulla sicurezza umana il 25 e 26 febbraio, che consisterà in un dialogo digitale pubblico di alto livello e in una serie di seminari per specialisti e professionisti. Come si apprende dall'Allenza, il dialogo ad alto livello giovedì 25 febbraio sarà aperto dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Seguirà una tavola rotonda con il presidente del Comitato militare della Nato, il maresciallo capo dell'aeronautica Sir Stuart Peach, la professoressa Mary Kaldor della London School of Economics, Walter Dorn del Royal Military College of Canada e la vicedirettrice di diritto e politica internazionale e del Comitato internazionale della Croce Rossa, Eva Svoboda. La discussione sarà moderata da Jamie Shea dell'Università di Exeter. Venerdì 26 febbraio, la conferenza proseguirà con seminari su temi di sicurezza umana, con la partecipazione di alleati della Nato, partner ed esperti in materia. (Beb)