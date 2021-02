Perù: partito chiede a ex presidente Vizcarra di farsi da parte dopo scandalo vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 487 i funzionari pubblici in Perù sotto accusa per avere usufruito del vaccino anti-Covid 19 della cinese Sinopharm senza averne diritto. Ieri il Congresso del Perù ha approvato all'unanimità un'iniziativa che consente ai deputati di sottoporsi a un test per verificare se abbiano o meno usufruito del vaccino anti-Covid prima del loro turno. In particolare, il test punta a verificare la presenza di anticorpi. Gli esperti, tuttavia, avvertono che non esiste un test in grado di differenziare gli anticorpi presenti in una persona vaccinata da quelli presenti in una persona che ha contratto il virus. (segue) (Brb)