Ue: Reynders, Commissione chiede a Paesi rispetto disposizioni libertà movimento

- La Commissione europea chiede a tutti i Paesi membri di rispettare le disposizioni concordate sulla libertà di movimento. Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, prima del Consiglio Affari europei informale e in videoconferenza. "La Commissione europea vuole richiamare tutti i Stati membri alla necessità di tornare a un approccio coordinato sulle misure prese in merito alla libertà di movimento di beni e persone", ha detto. "Chiediamo a tutti i Paesi di ritornare alla corretta applicazione della raccomandazione adottata dalla Commissione", ha aggiunto spiegando che è stata inviata una lettera "a 6 Paesi" in merito alle misure che hanno adottato, come il divieto "di ingresso o uscita" dai confini. "Gli chiediamo di non bloccare" i camion alle frontiere perché "vogliamo la libertà di movimento". (Beb)