Ucraina: Kiev presenta istanza presso Cedu per "omicidi mirati" da parte della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha presentato istanza presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) per "gli omicidi mirati" perpetrati dalle autorità della Russia. Lo ha reso noto la stessa Cedu con un comunicato. Il caso riguarda le accuse del governo ucraino di una pratica amministrativa in corso da parte della Federazione Russa consistente in omicidi mirati contro presunti oppositori di Mosca, sia in Russia che sul territorio di altri Stati. Quattro casi interstatali promossi dall'Ucraina contro la Russia sono attualmente pendenti presso la Corte, si legge nel comunicato della Cedu. (Rum)