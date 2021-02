Piemonte: Coldiretti, inglesi realizzano tartufo bianco in laboratorio, a rischio business da mezzo miliardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Brexit gli inglesi hanno iniziato a realizzare in laboratorio il Tartufo Bianco che potrebbe presto sostituire sulle tavole britanniche quello italiano, che al contrario cresce spontaneamente. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’annuncio che il pregiato Tuber magnatum pico potrebbe essere prodotto in Gran Bretagna grazie alla scoperta degli scienziati dell'Istituto nazionale francese per la ricerca sull'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente (Inrae) che nei propri laboratori avrebbero affinato l’arte di coltivarlo. I funzionari hanno detto – spiega Coldiretti - che un lotto di alberelli di quercia di tartufo bianco è stato già portato nel Regno Unito nel tentativo di avviarne la produzione. “Il tartufo bianco è quello che si trova in natura ed il Piemonte dei tartufi per eccellenza – commentano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale -. Anche se i terreni britannici, calcarei e umidi, sarebbero particolarmente adatti per consentirne la coltivazione secondo gli scienziati, è auspicabile che i tuberi "copiati" e prodotti negli impianti abbiano comunque una etichettatura apposita, per evitare di ingannare i consumatori e aumentare i rischi della vendita sul mercato di importazioni low cost spacciate per italiane, magari come pregiato tartufo bianco tricolore. Un fenomeno contro il quale non a caso la Coldiretti è impegnata a chiedere la tracciabilità delle transazioni e l’indicazione obbligatoria dell’origine. In gioco c’è un business, stimato in oltre mezzo miliardo di euro sull’intera Penisola”. (segue) (Rpi)