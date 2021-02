Recovery: Capodilista (Confagricoltura), piano agricolo nazionale è prioritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Piano agricolo nazionale rappresenta una priorità strategica: abbiamo un’occasione per portare il settore primario ad assumere la rilevanza che merita, operando insieme al governo. Così il vicepresidente di Confagricoltura Giordano Emo Capodilista, durante la sua audizione di questa mattina al Senato. “Abbiamo svolto un ruolo strategico per il paese durante la pandemia, e siamo i custodi del territorio: vogliamo essere attori nel processo di transizione, che assume una rilevanza non solo economica ma anche ambientale”, ha spiegato, aggiungendo che la transizione 4.0 è “un esempio di come il settore primario, se ben aiutato e avendo a disposizione un credito d’imposta sull’innovazione tecnologica dei mezzi produttivi”, possa dare grandi risultati. (Rin)