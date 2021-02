Covid: Reynders, su certificati serve approccio europeo, no a obbligo vaccino per viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui certificati di vaccinazione serve un approccio europeo, ma in ogni caso i viaggi devono essere permessi con test e quarantene. Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, prima del Consiglio Affari europei informale e in videoconferenza. "Vogliamo avere un approccio europeo" sui certificati di vaccinazione. "Quindi è molto importante lavorare insieme, sullo stesso certificato digitale per uso medico. E poi vedremo nei prossimi mesi se ci possono essere delle possibilità di usare questi certificati per delle facilitazioni, ad esempio sui viaggi. Ma non ci può essere un obbligo alla vaccinazione per viaggiare: per le persone deve essere comunque possibile viaggiare con test e quarantene", ha detto. (Beb)