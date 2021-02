Hong Kong: vaccinazione, 30 mila appuntamenti nel primo giorno di prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 30 mila persone a Hong Kong hanno fissato appuntamenti per la vaccinazione contro il coronavirus attraverso il sito web del governo. I dati, aggiornati a questa mattina, sono stati riferiti dal segretario per l'Innovazione e la tecnologia, Alfred Sit, all'emittente "Rthk". Il sito web per le prenotazioni è stato sovraccarico per un breve periodo dopo l'avvio delle operazioni, a mezzanotte. Un totale di 2,4 milioni di persone – over 60, operatori sanitari, lavoratori transfrontalieri e residenti delle case di cura – hanno la priorità per essere vaccinati. La campagna di vaccinazione è stata lanciata ufficialmente il 19 febbraio. Sit ha aggiunto che ci sono stati 2,8 milioni di download dell'app per il tracciamento LeaveHomeSafe e che il 97 per cento è stato effettuato nel territorio, dopo che alcuni netizen hanno sottolineato che l'app era in cima ai download in paesi come Figi e Niger. Il 26 febbraio dovrebbero essere effettuate le prime somministrazioni alla cittadinanza. (segue) (Cip)