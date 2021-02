Hong Kong: vaccinazione, 30 mila appuntamenti nel primo giorno di prenotazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 22 febbraio, il capo esecutivo Carrie Lam e i ministri del suo governo sono stati i primi cittadini di Hong Kong a ricevere il vaccino. La segretaria alla Giustizia Teresa Cheng, il segretario alla Sicurezza John Lee e la maggior parte della squadra di Lam sono stati vaccinati nella Biblioteca Centrale. La stampa è stata invitata a seguire l'evento che è stato trasmesso in diretta televisiva. Il segretario alle Finanze Paul Chan, il segretario dell'Ambiente Wong Kam-sing e il segretario al Commercio Edward Yau non erano tra coloro che sono stati coinvolti nel lancio della campagna vaccinale. La scorsa settimana, Lam ha annunciato la scelta del vaccino di produzione continentale Sinovac. Il primo milione di dosi dell'azienda è arrivato a Hong Kong il 19 febbraio, mentre entro la fine del mese dovrebbero arrivare in città le consegne dalla tedesca BioNTech. (segue) (Cip)