Hong Kong: vaccinazione, 30 mila appuntamenti nel primo giorno di prenotazioni (3)

- Il segretario del Servizio civile Patrick Nip – responsabile del programma – ha spiegato che potranno essere vaccinate tra i primi anche le persone che accompagnano anziani di età pari o superiore a 70 anni, per un massimo di due ad anziano. Nip ha detto che i primi lotti che arriveranno saranno sufficienti per vaccinare un milione di persone, dato che sono necessarie due dosi, ma ha avvertito che "non tutti otterranno immediatamente la vaccinazione". La segretaria per l'Alimentazione e la salute Sophia Chan ha esortato le persone a vaccinarsi, assicurando che le inoculazioni sono sicure ed efficaci. "Se più persone vengono vaccinate, l'immunità di gregge sarà raggiunta più velocemente", ha detto. Le dosi di vaccino saranno disponibili presso 18 cliniche governative, 29 centri di vaccinazione comunitari, nonché alcuni ospedali privati e oltre 1.500 cliniche private. Ventiquattro dei centri comunitari offriranno il vaccino BioNTech e cinque centri – a Causeway Bay, Kowloon Bay, Giordania, Sha Tin e Tin Shui Wai – forniranno quello Sinovac. Il personale medico somministrerà anche i vaccini alle persone anziane e disabili che vivono in case di cura residenziali. (segue) (Cip)