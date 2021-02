Armenia: nuove proteste antigovernative di fronte alla sede del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove manifestazioni antigovernative sono iniziate questa mattina a Erevan, in Armenia. La polizia ha iniziato ad arrestare alcuni attivisti dell'opposizione che protestano contro il primo ministro Nikol Pashinyan chiedendone le dimissioni. La manifestazione si svolge dinnanzi alla sede del governo, dove questa mattina è in corso una riunione cui partecipano diversi ministri e lo stesso Pashinyan. Le proteste antigovernative in Armenia proseguono dallo scorso 10 novembre, data in cui sono terminati gli scontri armati contro l’Azerbaigian in Nagorno-Karabakh. L’opposizione contesta a Pashinyan di aver mal gestito il conflitto e di aver siglato un accordo di cessazione delle ostilità che danneggerebbe troppo gli interessi nazionali dell’Armenia. (Rum)