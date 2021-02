Libia-Algeria: nuova leadership libica attesa in visita ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, ha rivelato che la nuova leadership libica visiterà l'Algeria nei prossimi giorni. Boukadoum ha confermato, in un'intervista concessa a "France 24", di aver parlato con il primo ministro e il vicepresidente libico designati, rispettivamente Abdelhamid Dabaiba e Moussa Al Kuni, dell’imminente visita. Sarebbe questa, ha aggiunto il capo della diplomazia algerina, un'occasione per rafforzare le relazioni tra i due paesi, i campi della cooperazione bilaterale e per proseguire nel solco dei passi compiuti verso la riconciliazione nazionale libica. (Ala)