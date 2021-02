Libia: allo studio nuove divisioni amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale libico del Governo di accordo nazionale (Gna), Ahmed Maiteeq, ha discusso con il ministro degli Enti locali del Gna, Abdul-Bari Shinbaro, e con il ministro della Pianificazione, Mohamed Al Zaidani, la visione finale per l'approvazione del progetto di divisioni geografiche, amministrative ed economiche dei comuni libici. Un certo numero di comuni libici, spiega il sito web d’informazione “Al Wasat”, è impegnato in controversie sui propri confini amministrativi. Alcuni comuni della Cirenaica, in particolare, hanno chiesto l'adozione del sistema federale nel Paese come alternativa alla centralizzazione e alla concentrazione di ministeri e istituzioni governative a Tripoli. (Lit)