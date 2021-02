Roma: incendio in un palazzo in zona san Paolo, sei persone intossicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono rimaste intossicate, ieri sera, a causa di un incendio che si è sviluppato nell’androne di un palazzo in via Gaetano Fuggetta in zona San Paolo a Roma. Le fiamme sono divampate in un ambiente condominiale e il fumo che si è sprigionato ha invaso gli appartamenti sovrastanti. I residenti hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco dai balconi. Portati in salvo, sei di loro sono stati trasportati in ospedale a causa della intossicazione da anidrite carbonica. Dieci appartamenti sono rimasti senza energia elettrica perché l’impianto è stato danneggiato dalle fiamme. Sul posto, per soccorse i residenti, sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Roma San Paolo.(Rer)