Regno Unito: disoccupazione al 5,1 per cento nei tre mesi fino a dicembre 2020

- Cresce il tasso di disoccupazione nel Regno Unito, salito al 5,1 per cento nei tre mesi fino a dicembre 2020, secondo dati ufficiali forniti dall'Ufficio di statistica nazionale (Ons). Sono quindi 1,74 milioni i disoccupati nel Paese a dicembre del 2020, 454 mila in più rispetto allo stesso periodo nel 2019. Sono 726 mila invece le persone che hanno perso il lavoro dall'inizio della pandemia, e più della metà di esse (425 mila) sono persone sotto i 25 anni di età. Tuttavia, fa notare l'Ons, vi sarebbero i primi timidi tentativi di una stabilizzazione del mercato del lavoro osservabili negli ultimi due mesi. Nel mese di gennaio, infatti, 83 mila persone in più risulterebbero essere impiegate rispetto al mese di dicembre. (Rel)