Libia: politologo Aqeel, non credo alla versione dell'attentato contro Bashagha

- Il capo del Partito della Coalizione repubblicana e analista politico libico, Ezz El Din Aqeel ha definito quanto detto sul tentato assassinio del ministro dell’Interno nel Governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha, come una "storia inventata" che si è rivelata contraria alla realtà. In una dichiarazione ad "Al Ain News", l’esponente politico libico ha accusato il convoglio del ministro di aver commesso “un crimine contro cittadini innocenti”. Aqeel, politologo e candidato alle elezioni legislative del 2014 nella circoscrizione di Gianzur, 12 chilometri a ovest di Tripoli, ha spiegato che Bashagha "intende rovinare tutto quanto fatto finora", sebbene abbia promesso di continuare a operare nella sua posizione di ministro dell’Interno anche nel nuovo governo, indicando che l'ambasciatore statunitense Richard Norland sta cercando e premendo in quella direzione. Aqeel ha aggiunto: "Visto che Bashagha sente che uscirà a mani vuote, cerca di attirare l'attenzione in qualsiasi modo". (segue) (Lit)