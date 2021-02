Libia: politologo Aqeel, non credo alla versione dell'attentato contro Bashagha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Bashagha, uomo forte della città-Stato di Misurata e campione della lotta alle milizie libiche, sarebbe sfuggito domenica a un tentativo di assassinio in un sobborgo di Tripoli, la capitale della Libia. La notizia ha suscitato scalpore al livello nazionale e non solo, scatenando reazioni anche da oltreconfine: si segnalano, in particolare, le condanne degli ambasciatori di Stati Uniti e Unione Europea, rispettivamente Richard Norland e Jose Sadabell, della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), ma anche della Farnesina e del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Quest’ultimo ha intrattenuto una conversazione telefonica con lo stesso Bashagha per esprimere solidarietà di fronte al “tentativo di assassinio”. Le circostanze di quanto avvenuto, tuttavia, non sono ancora chiare. (segue) (Lit)