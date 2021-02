Libia: politologo Aqeel, non credo alla versione dell'attentato contro Bashagha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel che è certo è che un veicolo blindato appartenente alle milizie di Zawiya, città rivale di Misurata dove il ministro Bashagha non è ben visto, ha avuto un disguido con il convoglio governativo in un sobborgo di Tripoli. Secondo il dicastero dell’Interno, i miliziani hanno esploso dei colpi d’arma da fuoco contro il convoglio ferendo un agente; il veicolo degli aggressori ha quindi tentato la fuga inseguito dalla scorta ed è poi finito fuori strada, avendo come epilogo la morte sul colpo di una delle persone a bordo. Dai filmati delle telecamere di sorveglianza sembrerebbe che gli inseguitori, lanciati a gran velocità lungo un’autostrada, abbiano spinto il veicolo di Zawiya contro lo spartitraffico di cemento, ma sulla vicenda sono attualmente in corso le indagini della magistratura. La ricostruzione fornita dal ministero dell’Interno è stata apertamente contesta dall'Autorità di supporto alla sicurezza in Libia, l'organismo formato dal premier Fayez al Sarraj a gennaio: non ci sarebbe stata una sparatoria ma un semplice diverbio tra gli uomini dell'Autorità e le guardie del corpo del ministro, sfociato poi nell’inseguimento. (Lit)