Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori diverse proposte di delibera in materia di urbanistica. La seduta si svolge in Aula Giulio Cesare in Campidoglio ed è trasmessa in diretta streaming sul sito di Roma Capitale (ore 14-19)REGIONEConsiglio regionale del Lazio. Il presidente Mauro Buschini ha aggiornato la seduta ordinaria in modalità telematica del Consiglio regionale n. 81 per completare le interrogazioni a risposta immediata già previste all'inizio della seduta del 17 febbraio scorso. Al termine del question time, è convocata la seduta ordinaria n. 82 per l'esame di 14 mozioni: nn. 409, 414, 415, 417, 420, 422, 434, 435, 320, 309, 386, 401, 426 e 436. Diretta streaming sul sito del consiglio regionale del Lazio (ore 11) (segue) (Rer)