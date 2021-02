Roma: furgone come ariete in zona Giardinetti, ladri assaltano supermercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un furgone hanno sfondato la vetrata del supermercato in via Carlo Santarelli in zona Giardinetti a Roma. L’obiettivo dei malviventi non era, ovviamente, fare la spesa a mezzanotte ma la cassaforte che conteneva gli incassi. La loro intenzione era di sradicarla e portarla via ma l’allarme scattato immediatamente e complicazioni sorte evidentemente durante l’operazione, hanno consigliato loro di fuggire a mani vuote lasciandosi dietro danni ma anche la cassaforte intatta. Del caso se ne sta occupando la polizia. (Rer)