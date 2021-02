Polonia: ministro Esteri, occorre aspettarsi altre sanzioni Ue contro la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Bielorussia peggiora costantemente e quindi è probabile che ci saranno nuove sanzioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, parlando all'agenzia di stampa "Pap". Rau riferisce che la Commissione europea intende presentare un piano di sostegno alla Bielorussia democratica ma che ancora non è chiaro quando ciò avverrà. "Sfortunatamente la lista dei prigionieri politici si sta allungando. Ad essa si sono aggiunte due giornaliste dell'agenzia di stampa Bielsat, entrambe condannate a due anni. La pressione sulla società civile cresce senza tregua. In ragione di ciò bisogna aspettarsi un'adeguata reazione dell'Ue", ha detto Rau. Per il ministro degli Esteri polacco la situazione bielorussa non è causa di conflitti tra i Paesi membri dell'Ue, ugualmente preoccupati dalla sua evoluzione. Le due giornaliste condannate, Katsiaryna Andreyeva e Darya Chultsova, sono per la giustizia bielorussa responsabili di azioni che hanno turbato l'ordine pubblico. La loro colpa è quella di aver filmato le proteste seguite alle ultime elezioni presidenziali. L'agenzia di stampa per cui lavorano, "Bielsat", è un canale televisivo satellitare polacco in lingua bielorussa, parte della radiotelevisione pubblica polacca, "Tvp". (Vap)