Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare Casa. All'ordine del giorno: comunicazioni di Mn relative alle partite contabili degli inquilini. Partecipano l'assessore Gabriele Rabaiotti, l’arch. Achille Rossi del Comune di Milano; l’ing. Corrado Bina di Mm Divisione Casa.Diretta YouTube (dalle 16 alle 17.30)Commissione consiliare congiunta Mobilità e Antimafia. All'ordine del giorno: "Strategie di prevenzione ai fenomeni corruttivi messe in atto dall'azienda e inserite nel Ptpct, anche a seguito degli eventi che l'hanno coinvolta come parte lesa a giugno 2020". Partecipa il direttore generale di Atm Arrigo Giana.Diretta YouTube (dalle 17.30 alle 19)REGIONESeduta del Consiglio regionale. All'ordine del giorno il progetto di legge di iniziativa popolare per l'applicazione della legge 194 sull'aborto, la relazione annuale del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione e due mozioni.Diretta streaming (dalle 10 alle 19)L'assessore regionale alla Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione del servizio di Car sharing elettrico "E-Vai Public" per il Comune di San Giuliano Milanese.Area Parcheggio antistante il Palazzo Comunale, via De Nicola, 2 - San Giuliano Milanese/Mi (ore 10.00)VARIESpi Cgil Lombardia dona a Lodi e Bergamo, le due province simbolo della pandemia, una "stanza degli abbracci". La prima "consegna" avviene alla Fondazione Madre Cabrini di Sant'Angelo Lodigiano/Lo (ore 9.45), mentre la seconda alla Fondazione Martino Zanchi Onlus di Alzano Lombardo/Bg (ore 14.45)Conferenza stampa sulla vasta operazione antidroga della Polizia di Stato “Miracolo II”.Questura di Milano, via Fatebenefratelli, 11 (ore 11.00)Presentazione del Piano Strategico Fiera Milano 2021 – 2025.Diretta streaming (ore 11.00)Presentazione della "Rilevazione dei prezzi degli Immobili sulla piazza di Milano, Monza Brianza e Lodi" relativa al 2020, realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza, Assimpredil Milano, Fiaip Milano, Anama Milano, Isivi Milano e altre associazioni di categoria e ordini professionali del settore.Evento online (ore 11.00)Presentazione del XXVI rapporto Ismu sulle migrazioni.Diretta sui canali Youtube e Facebook di Ismu (dalle 11.00 alle 12.30)(Rem)