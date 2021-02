Milano: Sardone (Lega), periferie allo sbando, ora sinistra accuserà poliziotto che ha sparato in via Sulmona?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'episodio di stanotte in via Sulmona, una delle tante periferie multietniche di Milano, non fa che avvalorare la tesi secondo cui fuori dai Bastioni la città è completamente allo sbando, fuori controllo". Lo sostiene in una nota il consigliere comunale ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone, che ringrazia "gli agenti di Polizia intervenuti per bloccare il filippino armato di coltello (e con precedenti penali sulle spalle)" e osserva: "Il fatto che siano partiti dei colpi di pistola dimostra la pericolosità del soggetto. Ora la sinistra che mal amministra la città da dieci anni cosa farà? Prenderà coscienza che a Milano esiste, ed è tangibile, un problema sicurezza oppure accuserà il poliziotto che ha sparato?". "Io ribadisco la mia totale vicinanza alle forze dell'ordine che spesso e volentieri si trovano a operare in contesti da favelas e per portare a casa la pelle sono costrette ad atti di forza contro le migliaia di delinquenti che popolano Milano. Certo, ci sarebbe l'importante strumento del taser per bloccare sul nascere situazioni di violenza e pericolo, ma purtroppo la sperimentazione è ostacolata quando invece dovrebbe essere favorita. Ricordo infatti che l'attuale maggioranza ha bocciato un ordine del giorno presentato dall'opposizione in cui si chiedeva di dotare anche la Polizia locale di taser". "Ricordiamo inoltre al sindaco Sala che la città di cui è sindaco è anche via Sulmona, Calvairate, Quarto Oggiaro, Corvetto, via Padova, Lorenteggio, non solo San Babila, Brera e corso Venezia", conclude Sardone. (Com)