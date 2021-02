Ungheria: il Parlamento ha prorogato lo stato di emergenza per il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale ungherese ha prorogato il regime normativo emergenziale causato dalla pandemia di coronavirus. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". Questo quadro normativo speciale consente al governo di estendere i decreti adottati in relazione alla pandemia ogni 90 giorni. La ministra della Giustizia, Judit Varga, ha commentato l'approvazione della proroga definendola "il riconoscimento politico degli sforzi del governo per fermare il virus". Il regime speciale stabilisce che, fintanto che è in vigore, non possano svolgersi elezioni e referendum. Le votazioni così posposte devono essere nuovamente indette entro 15 giorni dalla conclusione del regime speciale. La legge obbliga anche l'esecutivo a fornire relazioni regolari al legislatore sulle misure adottate per lottare contro la pandemia. (Vap)