Spagna: Bbva e Google Cloud collaborano per promuovere sicurezza dei servizi finanziari

- La Bbva e Google Cloud hanno annunciato oggi una nuova alleanza per trasformare la strategia di sicurezza della banca spagnola ottimizzando la sua infrastruttura di sicurezza. Secondo quanto riferito in una nota stampa, in base a questo accordo Bbva collaborerà con Google Cloud per sviluppare nuovi e innovativi modelli di intelligenza artificiale e machine learning per prevedere e prevenire i cyberattacchi contro la sua infrastruttura bancaria, fornendo maggiore sicurezza sia per l'istituto di credito che per i suoi clienti. Bbva è la prima banca in Europa a utilizzare Chronicle, la piattaforma di analisi della sicurezza di Google Cloud che permette ai team di memorizzare e analizzare tutti i loro dati di sicurezza in un unico luogo per rilevare e indagare le minacce su larga scala. Bbva collabora con Google Cloud dal 2011, quando ha iniziato a utilizzare le sue applicazioni Google Workspace e altri servizi Google Cloud per promuovere un nuovo modo di lavorare più collaborativo, sicuro e agile tra i suoi dipendenti.(Spm)