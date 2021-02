Regno Unito: ministro Salute, allentamento restrizioni Covid forse più lento del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tabella di marcia per l'allentamento delle restrizioni annunciata ieri dal primo ministro britannico, Boris Johnson, potrebbe non concretizzarsi se il tasso di contagi da Covid-19 non lo permetterà. Lo ha detto il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, che ha così messo in guardia i cittadini nel Regno Unito. Johnson ha annunciato nella giornata di ieri un piano per l'uscita del Paese dalle restrizioni anti Covid in quattro "passi", uno ogni cinque settimane. Alcuni parlamentari conservatori nella giornata di ieri hanno espresso disappunto, sostenendo gli allentamenti non avvengano con sufficiente velocità, ma Hancock ha difeso la scelta del governo, definendo le cinque settimane "cuscinetto" tra ogni allentamento come "vitali". Il ministro ha ribadito che l'allentamento delle misure secondo le tempistiche annunciate, tuttavia, sarà in gran parte responsabilità degli stessi cittadini britannici e della loro scrupolosa osservazione delle regole anti-contagio. (Rel)