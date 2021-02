Congo-Kinshasa: registrato nuovo caso di ebola, bilancio sale a 7 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno confermato un altro caso di ebola nel Paese. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute in una nota, quest'ultimo caso è collegato a quello di un'infermiera morta nelle scorse settimane. Salgono così a sette il numero di casi confermati nel Paese dallo scoppio della nuova epidemia, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La scorsa settimana le autorità congolesi hanno lanciato la campagna di vaccinazione contro l'ebola nella città di Butembo, nella provincia orientale del Kivu Nord, ad appena una settimana dallo scoppio di un nuovo focolaio del virus. A inizio febbraio le autorità sanitarie della Rdc hanno confermato un terzo caso di ebola nella provincia del Nord Kivu, la stessa area in cui sono stati rilevati i due casi precedenti. In precedenza il funzionario della Salute della provincia del Nord Kivu, Eugene Nzanzu Syalita, aveva annunciato l'avvio di una campagna di vaccinazione contro l'ebola dopo la morte di due persone: una contadina di 60 anni e una donna di 42 anni. Il virus ebola è stato scoperto per la prima volta nella Rdc nel 1976 e da allora nel Paese si sono registrati 11 focolai, il più mortale dei quali nell'est è scoppiato nell'agosto 2018 nel Congo orientale provocando la morte di 2.287. (Res)