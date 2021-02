Georgia: ambasciata Usa condanna decisione di arrestare leader opposizione Melia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti ha espresso profonda preoccupazione per la decisione del governo georgiano di arrestare questa mattina il presidente del Movimento nazionale, Nika Melia. È quanto si legge in una nota dell’ambasciata relativa all’arresto dell’esponente del partito d’opposizione. “Ci rammarichiamo che l'appello degli Stati Uniti e di altri partner internazionali alla moderazione e al dialogo sia stato ignorato. Siamo costernati dalla retorica polarizzante della leadership georgiana in un momento di crisi. L’uso della forza non è la soluzione per risolvere le divergenze politiche della Georgia. Oggi, la Georgia ha fatto un passo indietro nel suo cammino verso l’obiettivo di diventare una democrazia più forte nella famiglia delle nazioni euro-atlantiche”, si legge nella nota. (Rum)