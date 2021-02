Regno Unito: governo potrebbe estendere piano aspettativa fino a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico, nella figura del cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, starebbe valutando la possibilità di estendere il piano di aspettativa nazionale contro la perdita del lavoro in tempo di pandemia fino a maggio, contrariamente alla fine di marzo come originariamente programmato. Sunak, secondo indiscrezioni del "The Times", dovrebbe annunciare il prolungamento del piano insieme alla legge di bilancio la prossima settimana, posticipata a marzo proprio a causa delle impreviste spese dovute al supporto all'economia fornito dal governo a causa della pandemia. Dopo il termine di maggio, fonti del governo fanno sapere che il supporto ai lavoratori sarà gradualmente ridotto. Sunak starebbe guardando alla possibilità di introdurre un bonus una tantum per le imprese che riassumeranno i lavoratori in aspettativa, mentre è possibile l'introduzione di supporti economici specifici per i settori che con tutta probabilità recupereranno più lentamente, come quello dei dipendenti del settore aereo. (Rel)