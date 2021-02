Usa: la Nasa pubblica il primo video in alta risoluzione della superficie di Marte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia spaziale statunitense Nasa ha pubblicato ieri, 22 febbraio, il primo video in alta risoluzione dell'atterraggio del rover Perseverance sulla superficie di Marte, e una serie di fotografie a colori del Pianeta rosso. Il rover Perseverance è atterrato lo scorso 18 febbraio nelle vicinanze di quello che gli scienziati della Nasa ritengono essere il letto di un fiume che un tempo scorreva sulla superficie del pianeta; la missione prevede l'analisi del suolo marziano e la ricerca di antichi resti di vita microscopica. La Nasa ha dotato la missione, del costo di 3 miliardi di dollari, di ben 25 videocamere digitali. Il rover Curiosity, inviato su Marte nel 2012 e ancora operativo, era in grado di scattare soltanto istantanee in bianco e nero a bassa risoluzione. (Nys)