Giappone: nuovo crollo delle nascite nel 2020

- Il Giappone ha registrato lo scorso anno un totale di 872.683 nuovi nati da coppie giapponesi nel Paese e all'estero, 25.917 in meno rispetto al 2019 e il dato peggiore dall'inizio delle statistiche ufficiali, secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute giapponese ieri, 22 febbraio. Nel 2020 è calato anche il numero dei decessi: 1.384.55, 9.373 in meno rispetto al 2019 a dispetto della pandemia di coronavirus. Si tratta del primo calo dei decessi registrato in Giappone da 11 anni a questa parte; come per le nascite, il dato include i decessi di cittadini giapponesi residenti all'estero. Nel 2020 sono stati registrati in Giappone 537.583 matrimoni, oltre 78mila in meno rispetto al 2019: si tratta di un calo del 12,7 per cento, il più marcato dal 1950. Il ministero della Salute giapponese non è ancora in grado di stabilire se e in che modo la pandemia abbia influito sulle tendenze demografiche in atto in Giappone: al momento, l'impatto principale pare essere un ulteriore riduzione delle nascite, che nel 2019 sono calte per la prima volta sotto la soglia di 900mila. (Git)