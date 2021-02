Usa: 75 repubblicani chiedono ritiro della nomina di Becerra a segretario della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici senatori repubblicani e 64 deputati hanno inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiedendo il ritiro della nomina del procuratore generale Xavier Becerra a segretario della Salute e dei servizi umani. La missiva, che ha per primo firmatario il deputato repubblicano Tom Cotton, esprime "grave preoccupazione" per la scelta di Biden di affidare la guida del ministero della Salute a una figura priva di alcuna competenza in campo medico: una scelta inusuale, e resa ancor più discutibile, secondo i firmatari della missiva, dalla situazione di crisi pandemica in cui versano gli Usa. "La completa mancanza di esperienza in campo sanitario di Becerra, il suo entusiastico appoggio alla sostituzione del sistema di assicurazioni private con il sistema pubblico Medicare obbligatorio, e il suo appoggio a politiche radicali in materia di immigrazione, aborto e libertà religiosa, lo rendono inadeguato a qualunque posizione di fiducia pubblica, e in particolare per il ruolo di segretario della Salute". Nelle scorse settimane, la decisione di Biden di nominare Becerra segretario alla Salute ha suscitato forti polemiche tra i conservatori, che puntano l'indice soprattutto contro l'entusiastico appoggio del procuratore californiano alle posizioni più radicali in materia di aborto: tra le altre cose, Becerra ha sostenuto l'obbligo per tutti i fornitori di servizi sanitari del Paese di fornire servizi abortivi; la possibilità di interrompere la gravidanza sino al momento del concepimento e la pubblicizzazione delle prestazioni abortive nei consultori per la gravidanza. Becerra si è anche opposto al riconoscimento del duplice omicidio in caso di uccisioni di donne in stato di gravidanza. La conferma della nomina di Becerra a segretario della Salute richiede il voto favorevole di 51 senatori. (Nys)