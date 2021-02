Corea del Sud-Iran: Seul, scongelamento asset richiede autorizzazione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha comunicato oggi, 23 febbraio, che lo scongelamento degli asset detenuti dall'Iran presso le banche sudcoreane richiede l'approvazione degli Stati Uniti. Seul ha così smentito Tehran, che aveva annunciato ieri di aver raggiunto un accordo per il trasferimento dei fondi bloccati. Secondo Tehran, l'accordo era stato raggiunto a margine di un incontro tra il governatore della banca centrale iraniana, Abdolnaser Hemmati, e l'ambasciatore sudcoreano in Iran, Ryu Jeong-hyun. Quest'ultimo avrebbe affermato durante l'incontro che Seul è pronta ad assumere tutte le misure necessarie a ripristinare l'accesso dell'Iran ai suoi fondi. Il ministero degli Esteri sudcoreano ha però replicato che tale impegno verbale non costituisce un accordo formale: "Le due parti hanno discusso diverse modalità per il possibile sblocco dei fondi. Anche se i due Paesi hanno concordato uno schema dettagliato per il trasferimento degli asset, il loro sblocco effettivo richiede consultazioni con gli Stati Uniti e l'approvazione di questi ultimi", recita una nota ministeriale. Seul ha bloccato circa 7 miliardi di dollari di fondi detenuti da Tehran presso le banche di quel Paese asiatico, proventi della vendita di petrolio bloccati dopo l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano e il ripristino del regime sanzionatorio a carico della Repubblica islamica. (Git)